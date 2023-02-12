Экс-разведчик США Риттер: после спецоперации на Украине Россия станет одной из сильнейших стран мира
Отставной офицер американской морской разведки Скотт Риттер считает, что Россия выйдет из украинского конфликта одной из самых сильных стран мира.
По его словам, противостояние с Россией стало серьезной ошибкой западных государств.
Риттер отметил, что Запад своими действиями позволил РФ устранить ту неопределенность, которая с 1990-х годов существовала в сфере международной безопасности.
Ранее Скотт Риттер заявил, что Владимиру Путину удалось противостоять Западу так, как это не смог бы сделать ни один современный лидер.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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