Новорожденной дочери певицы Ольги Орловой подарили бриллианты

Маленькая Аня недавно вместе со звездной мамой приехала из больницы домой. По такому случаю был организован большой праздник.

Телеведущая Ольга Орлова вернулась домой из роддома с новорожденной дочкой, сообщает 5-tv.ru. Кроху ожидало множество подарков. Знаменитость в соцсетях показала, как малышку и маму поздравили близкие и родственники.

На кадрах видны букеты цветов, обилие детской одежды и игрушек. Маленькой Ане также подарили детское кресло-качалку. Но самый больший восторг звездной мамы вызвала подвеска, украшенная маленьким бриллиантом.

«Первые бриллианты», — так певица подписала фотографию.

Малышка родилась 6 февраля, а 11 февраля ее с мамой выписали из роддома. В первые дни после рождения дочери 45-летняя Орлова жаловалась на плохое самочувствие, ей даже пришлось «посидеть» на уколах.

Но сейчас телеведущая отлично себя чувствует и через несколько недель планирует выйти на работу.