В воздушном пространстве Китая обнаружен неопознанный летающий объект

2023-02-12 18:21

В Управлении по морским делам г. Циндао сообщили, что в небе в восточной провинции Шаньдун замечен неизвестный летающий объект, который китайские власти собираются сбить.

Как передает ТАСС, сейчас идут подготовительные работы для уничтожения объекта. 

Рыболовецкие суда, которые в данный момент находятся в этой местности, предупреждены о необходимости соблюдения осторожности.

Каких-то других подробностей о ситуации местные СМИ пока не публикуют.

Опубликовано: Наталья Замечалова









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