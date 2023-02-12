В воздушном пространстве Китая обнаружен неопознанный летающий объект

В Управлении по морским делам г. Циндао сообщили, что в небе в восточной провинции Шаньдун замечен неизвестный летающий объект, который китайские власти собираются сбить.

Как передает ТАСС, сейчас идут подготовительные работы для уничтожения объекта.

Рыболовецкие суда, которые в данный момент находятся в этой местности, предупреждены о необходимости соблюдения осторожности.

Каких-то других подробностей о ситуации местные СМИ пока не публикуют.