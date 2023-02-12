В воздушном пространстве Китая обнаружен неопознанный летающий объект
2023-02-12 18:21
В Управлении по морским делам г. Циндао сообщили, что в небе в восточной провинции Шаньдун замечен неизвестный летающий объект, который китайские власти собираются сбить.
Как передает ТАСС, сейчас идут подготовительные работы для уничтожения объекта.
Рыболовецкие суда, которые в данный момент находятся в этой местности, предупреждены о необходимости соблюдения осторожности.
Каких-то других подробностей о ситуации местные СМИ пока не публикуют.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Алексей Гладкий
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