Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Европарламент одной из самых коррумпированных организаций в мире

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европарламент превратился в одну из самых коррумпированных организаций во всем мире.

По его словам, резолюции, принимаемые этой структурой, никак не помогают Европе и даже наносят ей вред.

Сийярто отметил, что доверие к Европейскому парламенту уже практически достигло нулевой отметки.

Он также подчеркнул, что недавние коррупционные скандалы в Европарламенте говорят сами за себя.