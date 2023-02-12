Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Европарламент одной из самых коррумпированных организаций в мире
2023-02-12 18:21
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европарламент превратился в одну из самых коррумпированных организаций во всем мире.
По его словам, резолюции, принимаемые этой структурой, никак не помогают Европе и даже наносят ей вред.
Сийярто отметил, что доверие к Европейскому парламенту уже практически достигло нулевой отметки.
Он также подчеркнул, что недавние коррупционные скандалы в Европарламенте говорят сами за себя.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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