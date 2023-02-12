Эксперты объяснили, как с помощью крахмала ускорить рост рассады и повысить урожайность
Натуральные подкормки более полезны и безопасны, чем покупные. Плюс таких средств еще и в том, что ингредиенты легко найти дома.
Отличную подкормку для молодой и нежной рассады можно сделать из крахмала, который используют в кулинарии.
Как уточняют Белновости, подойдет как картофельный, так и кукурузный продукт. Опытные дачники при этом советуют все же отдать предпочтение кукурузному, потому что в нем больше необходимой растениям глюкозы. Соответственно, она дает и больше энергии.
Для приготовления удобрения понадобится не только крахмал. Желательно добавить еще и немного пищевой соды, которая есть в каждом доме.
Раствор готовится легко. В литре воды комнатной температуры нужно развести 1 чайную ложку крахмала и 0,5 чайной ложки соды.
Все тщательно перемешано, дать настояться минимум 20 минут. Применять такую подкормку можно после полива всходов.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Алексей Гладкий
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