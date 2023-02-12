Анджей Дуда признался, что в Польше размещено около 10 тысяч военных из США
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Польше в настоящее время находится порядка 10 тыс. американских военных.
Ранее польский лидер заявил, что Россия одержит победу в конфликте, если страны Запада срочно не обеспечат Украину оружием.
До этого вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что США передадут стране 500 зарядных модулей к системам HIMARS.
Кроме того, в Польше в этом году ожидают поступление из США 20 таких систем по заказам, размещенным в 2019 году.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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