Анджей Дуда признался, что в Польше размещено около 10 тысяч военных из США

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Польше в настоящее время находится порядка 10 тыс. американских военных.

Ранее польский лидер заявил, что Россия одержит победу в конфликте, если страны Запада срочно не обеспечат Украину оружием.

До этого вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что США передадут стране 500 зарядных модулей к системам HIMARS.

Кроме того, в Польше в этом году ожидают поступление из США 20 таких систем по заказам, размещенным в 2019 году.