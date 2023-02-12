Американский сенатор Шумер: сбитые над Канадой и США объекты были аэростатами

Сенатор Чак Шумер, представляющий демократическое большинство в американском Конгрессе, заявил, что сбитые над США и Канадой объекты были аэростатами.

По его словам, такие выводы сделал Совет национальной безопасности Белого дома, их озвучил помощник президента США Джейк Салливан.

Шумер уточнил, что последние аэростаты были значительно меньше китайского зонда, сбитого 4 февраля над Южной Каролиной.

Он также отметил, что летательные аппараты находились на высоте в 12 км, создавая угрозу для гражданской авиации.