Макгрегор: США исчерпали запасы ракет для поставок Украине
По словам бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, запасы оружия и боеприпасов США и стран-союзников существенно сократились.
Как заявил он в программе Judging Freedom, исчерпаны резервы ракет HIMARS и NASAMS, которые активно поставлялись Киеву.
Для производства новых требуется достаточно много времени, а резервных мощностей для этого нет, отметил Макгрегор.
При этом российская сторона наоборот смогла нарастить объемы производства вооружения, что сильно беспокоит Запад.
В свою очередь, американский экс-разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что РФ после СВО станет одной из самых сильных мировых государств.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Алексей Гладкий
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