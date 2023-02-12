Макгрегор: США исчерпали запасы ракет для поставок Украине

По словам бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, запасы оружия и боеприпасов США и стран-союзников существенно сократились.

Как заявил он в программе Judging Freedom, исчерпаны резервы ракет HIMARS и NASAMS, которые активно поставлялись Киеву.

Для производства новых требуется достаточно много времени, а резервных мощностей для этого нет, отметил Макгрегор.

При этом российская сторона наоборот смогла нарастить объемы производства вооружения, что сильно беспокоит Запад.

В свою очередь, американский экс-разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что РФ после СВО станет одной из самых сильных мировых государств.