Экс-еврокомиссар Ферхойген: Запад спровоцировал конфликт, когда предложил Украине вступить в НАТО
2023-02-12 19:44
Бывший заместитель главы Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген заявил, что Евросоюз перешел черту, когда в 2008 году предложил Украине вступить в НАТО.
По его мнению, это было сделано осознанно и преднамеренно, но для России такой сценарий оказался неприемлемым.
Ферхойген рассказал, что в те времена президент США Барак Обама считал РФ региональной державой.
Он уточнил, что Евросоюз не собирался обсуждать с Россией вопрос вступления Украины в НАТО, и это была стратегическая ошибка.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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