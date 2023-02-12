Экс-еврокомиссар Ферхойген: Запад спровоцировал конфликт, когда предложил Украине вступить в НАТО

Бывший заместитель главы Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген заявил, что Евросоюз перешел черту, когда в 2008 году предложил Украине вступить в НАТО.

По его мнению, это было сделано осознанно и преднамеренно, но для России такой сценарий оказался неприемлемым.

Ферхойген рассказал, что в те времена президент США Барак Обама считал РФ региональной державой.

Он уточнил, что Евросоюз не собирался обсуждать с Россией вопрос вступления Украины в НАТО, и это была стратегическая ошибка.