В Польшу из США прибыли ударные дроны MQ-9A Reaper

2023-02-12 20:10

Министр обороны Польши объявил о прибытии из США прибыли ударные дроны MQ-9A Reaper.

На территорию Польши прибыли взятые в лизинг у США дроны-разведчики MQ-9A Reaper, сообщил министр обороны страны Мириус Блащак.

"В Польшу доставлены БПЛА класса MALE, взятые в лизинг у США для оперативной необходимости", - говорится в публикации.

Как уточнил Блащак, дроны будут использоваться для патрулирования восточной границы Польши.

Опубликовано: Максим Алексеев









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