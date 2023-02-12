В Польшу из США прибыли ударные дроны MQ-9A Reaper
2023-02-12 20:10
Министр обороны Польши объявил о прибытии из США прибыли ударные дроны MQ-9A Reaper.
На территорию Польши прибыли взятые в лизинг у США дроны-разведчики MQ-9A Reaper, сообщил министр обороны страны Мириус Блащак.
"В Польшу доставлены БПЛА класса MALE, взятые в лизинг у США для оперативной необходимости", - говорится в публикации.
Как уточнил Блащак, дроны будут использоваться для патрулирования восточной границы Польши.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Алексей Гладкий
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