В Польшу из США прибыли ударные дроны MQ-9A Reaper

СВР: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и странах экс-СССР

Как говорится в официальном заявлении Службы внешней разведки, американские спецслужбы завербовали в январе текущего года 60 боевиков в Сирии, которых планируется направить в Россию и другие государства экс-СССР для совершения терактов.

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