Увольнение Лии Ахеджаковой крайне возмутило актрису Марию Миронову

Дочь Екатерины Градовой и Андрея Миронова высказала искреннее негодование по поводу устранения Лии Ахеджаковой из театра "Современник".

49-летняя актриса Мария Миронова, звезда фильма "Холоп", выступила с осуждением увольнения Лии Ахеджаковой и назвала этот факт "возмутительной несправедливостью".

Мария Миронова:

Лия Ахеджакова не может выходить на сцену?! Это как? Нет, не в связи с возрастом или по состоянию здоровья! Дай вам Бог, Лия Меджидовна, наикрепчайшего! Грустная до боли, возмутительная несправедливость, которая уже не укладывается в голове!

Дочь легендарного Андрея Миронова считает Ахеджакову совершенно особенной актрисой, многие выросли на ее фильмах.

По мнению Марии Мироновой, это честный, неравнодушный и смелый человек.

Она рассказала о нелегкой участи ветеранов сцены в сегодняшней действительности:

В СССР их ценили и уважали, поддерживали, дома строили, больницы с бесплатными услугами, санатории, выделяли квартиры и не попрекали за то, что они «наживаются» на стране! А что сейчас? Их гонят? По-моему, это предел и черта, за которую заходить уже нельзя!

81-летняя Барбара Брыльска предложила Лии Ахеджаковой уехать из страны, но актриса отказалась, ответив, что уже не в том возрасте, "чтобы отсюда тикать".