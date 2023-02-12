Кадыров призвал украинских пропагандистов не разбрасываться угрозами о захвате Крыма

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским пропагандистам прекратить угрожать захватом Крымского полуострова, и вместо этого проявить себя на поле боя.

Он отметил, что в течение недели громкие заявления на этот счет звучали регулярно, передает РИА Новости.

Рамзан Кадыров особо отметил заявление о наступлении на Крым формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории России).

«Предлагаю нацистам не разбрасываться дешевыми угрозами, а отправиться на передовую», - сказал глава Чечни.

Он также заметил, что в Украине «загоняют на фронт насильно» пенсионеров и инвалидов, воевать с которыми не интересно. А вот боевиков «с удовольствием перещелкают», заявил Рамзан Кадыров.