На 79-м году жизни скончался режиссер Вадим Абдрашитов, народный артист России
Печальную новость сообщили в ТАСС. О смерти режиссера Вадима Абдрашитова проинформировала дирекция Союза кинематографистов.
В воскресенье представители дирекции Союза кинематографистов сообщили неприятное известие. На 79-м году жизни умер режиссер Вадим Абдрашитов. Причина смерти пока названа не была.
Дирекция Союза кинематографистов:
Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался.
Ушедший из жизни режиссер запомнился зрителям по таким картинам, как "Слово для защиты", "Охота на лис", "Плюмбум или Опасная игра", "Время танцора", "Слуга", "Магнитные бури", "Остановился поезд".
Опубликовано: Храмова Оксана
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Алексей Гладкий
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