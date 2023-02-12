В Метрополитен-музее Нью-Йорка Айвазовского и Репина назвали украинскими художниками

Об этом можно судить по информации, которая была размещена на официальном сайте Метрополитен-музея.

Под портретом Всеволода Гаршина написано, что автор произведения - украинец Репин. Этот же сайт предоставляет информацию о художнике Айвазовском.

Раздел о его национальности относит живописца к украинцам. Эти факты отметили в Верховной раде.

Из более ранних сообщений следует, что этот же музей взял на себя смелость переименовать картину французского импрессиониста Эдгара Дега "Русская танцовщица" в "Танцовщицу в украинском наряде".

Метрополитен-музей решил записать в украинцы и художника Архипа Куинджи.