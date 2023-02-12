В Метрополитен-музее Нью-Йорка Айвазовского и Репина назвали украинскими художниками
Об этом можно судить по информации, которая была размещена на официальном сайте Метрополитен-музея.
Под портретом Всеволода Гаршина написано, что автор произведения - украинец Репин. Этот же сайт предоставляет информацию о художнике Айвазовском.
Раздел о его национальности относит живописца к украинцам. Эти факты отметили в Верховной раде.
Из более ранних сообщений следует, что этот же музей взял на себя смелость переименовать картину французского импрессиониста Эдгара Дега "Русская танцовщица" в "Танцовщицу в украинском наряде".
Метрополитен-музей решил записать в украинцы и художника Архипа Куинджи.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Алексей Гладкий
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