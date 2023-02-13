Кулеба анонсировал грандиозный ответ России на 24 февраля

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал санкции против России.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, 24 февраля Российскую Федерацию ждут новые серьезные санкции.

Кулеба заявил, что в этот день будет объявлено о новых решениях, связанных с санкциями против России, а также с поставками оружия в Украину.

"Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях", - сказал он.