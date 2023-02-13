Хакерская группировка Killnet из России атаковала подразделения NATO

Группа российских хакеров заявила о начале атак на подразделения блока НАТО. Об этом сообщается в новостном агентстве ТАСС.

По сообщению sila-rf.ru, Российские хакеры атаковали одновременно несколько ресурсов, которые поддерживают функционирование альянса.

Первый удар пришелся на NSPA - главное агентство, отвечающее за материально-техническую базу и закупки Североатлантического блока. NSPA выполняет функцию исполнительного отдела.

Сотрудники компании не могут войти на страницу введения логина. Другие структуры НАТО тоже ощутили на себе выпады хакеров.

Сейчас они ведут преступные действия на нескольких сайтах, чтобы внести сбой в работе альянса.

В Телеграм-канале WE ARE KILLNET выложена видеозапись, отражающая работу по взлому системы НАТО.

Здесь же опубликована ссылка, объявляющая старт атак на все ресурсы блока НАТО:

"Мой удар по базе Рамштайн, жду Ваши"

Ранее поступала информация от "Силового блока" об атаках российских хакеров на значимые оборонные компании Германии.

Случилось это после того, как Германия дала согласие на поставки Киеву танков Leopard 2.