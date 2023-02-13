Еще один летающий объект сбит американскими летчиками, теперь уже над озером Гурон

Информацию сообщил конгрессмен Джек Бергман в своем Твиттере. Это уже четвертый за неделю летающий объект, пересекающий территорию Америки.

Неопознанный летающий объект пролетал в этот раз над озером Гурон на границе с Канадой.

Политик похвалил "решительные действия пилотов-истребителей".

Также Джек Бергман заявил, что люди ожидают ответов, которых до сих пор было предоставлено очень мало.

4 февраля был уничтожен китайский аэростат, 10 февраля американцы сбили некий объект над Аляской, 11 февраля неопознанный летательный аппарат был уничтожен в канадском воздушном пространстве.