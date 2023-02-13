The Economic Times рассказала о поставках Украине 122 мм снарядов из Пакистана

The Economic Times узнала о поставках 122 мм снарядов для РСЗО «Град» Украине из Пакистана.

Пакистан направил Украине более 10 тысяч 122-мм снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", сообщила The Economic Times со ссылкой на свои информированные источники.

Издание пишет, что боеприпасы загрузили в пакистанском порту Карачи. В Европу снаряды попадут через немецкий порт Эмден.

Ранее Пакистан передал Украине партию в 50 тысяч артиллерийских снарядов.