The Economic Times рассказала о поставках Украине 122 мм снарядов из Пакистана
The Economic Times узнала о поставках 122 мм снарядов для РСЗО «Град» Украине из Пакистана.
Пакистан направил Украине более 10 тысяч 122-мм снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", сообщила The Economic Times со ссылкой на свои информированные источники.
Издание пишет, что боеприпасы загрузили в пакистанском порту Карачи. В Европу снаряды попадут через немецкий порт Эмден.
Ранее Пакистан передал Украине партию в 50 тысяч артиллерийских снарядов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Алексей Гладкий
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