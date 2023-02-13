Bloomberg назвал встречу глав Ирана и Китая «сигналом эскалации» для США

Американское информационное агентство назвало визит главы Ирана в Китай «сигналом эскалации» для США.

Официальный визит президента Ирана Эбрахама Раиси в Китай и его личная встеча с Су Цциньпином станет сигналом об укреплении связей на фоне эскалации напряженности с США, пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что Раиси прибудет в Китай 14 февраля. Обе страны имеют напряженные отношения с США и при этом наращивают внешнеторговые отношения друг с другом.

Bloomberg напоминает, что несколько месяцев назад Пекин занимал сдержанную позицию в отношении Тегерана. Однако за последнее время Китай пошел на резкое сближение и с Россией и Ираном.