Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию

2023-02-13 08:57

Американское посольство порекомендовало соотечественникам не ездить в РФ по причине проведения спецоперации.

Официальное заявление американской дипломатической миссии опубликовано на ее сайте.

По словам дипломатов ситуация стала непредсказуемой, после того, как российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того указывается, что в России возможно потенциальное преследование и задержание граждан США, произвольное в их отношении толковательство законодательства.

Опубликовано: Сергей Стаалкер









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