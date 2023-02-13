Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию

Американское посольство порекомендовало соотечественникам не ездить в РФ по причине проведения спецоперации.

Официальное заявление американской дипломатической миссии опубликовано на ее сайте.

По словам дипломатов ситуация стала непредсказуемой, после того, как российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того указывается, что в России возможно потенциальное преследование и задержание граждан США, произвольное в их отношении толковательство законодательства.