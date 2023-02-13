Лепс со сцены высмеял артистические таланты Галкина

Зрители в Ставрополье встретили этот выпад певца смехом и бурными аплодисментами.

На концерте в Ставрополье Григорий Лепс высмеял юмористические способности шоумена Максима Галкина, признанного в России иноагентом. О этом сообщает КП со ссылкой на своего читателя, который прислал в редакцию видео с концерта.

Издание напоминает, что Галкин и Лепс поспорили еще на шоу "Голос-5" в 2016 году. Юморист пришел на программу как приглашенная звезда и исполнил трудную часть из оперы Моцарта "Волшебная флейта". Лепс к артисту не повернулся, хотя другие судьи - Дима Билан и Полина Гагарина - его узнали.

Лепс спросил: "Вы ведь понимаете, что музыка – это не ваше?". На что Галкин ответил: "Когда ты рассказываешь анекдоты, я не говорю же, что юмор – не твое. Я терплю", – парировал Галкин.

Звезды обменялись и другими колкостями. Но после этого не враждовали. И внезапно в 2023 году Лепс вспомнил о юмористе. После удачных шуток про свой хит "Натали" исполнитель со сцены в Ставрополе повторил практически то, что сказал семь лет назад.

"Натали, утоли мои печали и вали"... Особенно нравится: "Натали, я купил тебе на кладбище земли". Галкин может идти *****", - удивил признанием Григорий Лепс.

По мнению читателей КП, концерт Лепса был весьма энергичным. Певец пел, в перерывах шутил, заигрывал с публикой. "Впечатления самые лучшие", – подытожил зритель.