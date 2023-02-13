Налоговая предъявила Леониду Агутину счет на 8 миллионов росийских рублей

С 2023 года в России стали действовать новые правила, согласно которым налогоплательщики обязаны вносить платежи на единый налоговый счет.

Сумма долга певца налоговой службе России составила 7 972 000 рублей. Какие именно налоги не оплатил Агутин, неизвестно. Как сообщает Рамблер, не исключено, что проблема - в новой системе ФНС.

Дело в том, что с 2023 года стали действовать правила, согласно которым налогоплательщики обязаны вносить платежи на единый налоговый счет. При этом автоматически снимается сумма для оплаты всех обязательств, которые имеются.

К системе у россиян уже появились вопросы. Граждане стали получать квитанции, в которых выставлены огромные суммы, сообщает КП.

Издание предполагает, что такой сбой коснулся и исполнителя, потому что он аккуратен в оплате счетов и никогда не входил в список должников ФНС.

Агутин сегодня одна из самых востребованных звезд на новогодних корпоративах. Его гонорар в среднем составляет 3,5-4 миллиона рублей за выступление.