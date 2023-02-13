ВВС США сбили новый летающий объект по приказу Байдена
ВВС США сбили очередной неопознанный летающий объект в небе над Мичиганом, сообщили власти штата.
Новый неопознанный летающий объект был сбит в воскресенье, 12 февраля, американским самолетом над озером Гурон, между Канадой и США.
Около 14:00 по местному времени два истребителя F-16 Национальной гвардии США вылетели с базы ВВС Мэдисон, штат Висконсин, и сбили объект «цилиндрической формы» ракетой класса «воздух-воздух» AIM9-X на высоте около 6000 метров над озером, говорится в сообщении.
Сообщается, что приказ об уничтожении объекта был отдан лично президентом США Байденом, после переговоров с премьер-министром Канады Трюдо.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Алексей Гладкий
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