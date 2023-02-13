Школьник из Рязани был в Турции на лечении, и вместе с мамой погиб при землетрясении
Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло ранним утром 6-го февраля. Президент страны Реджеп Эрдоган назвал его «катастрофой века».
Алим Каблан и его мама Эйлем прибыли в Турцию в медицинских целях. О том, что оба погибли, стало известно на 6-й день после землетрясения, пишет Космополитен.
Сообщение о смерти ученика появилось на сайте школы №1 имeни В. П. Екимeцкой Рязaни.
«С горечью сообщаем печальное известие. В Турции в результате землетрясения погибли ученик 7Б класса Алим Каблан, который там находился на лечении, и его мама - Эйлем Каблан», — говорится в сообщении.
Школа выразила соболезнования родным погибших. В информации также отмечается, что "в памяти одноклассников и учителей Алим останется весёлым, открытым, добродушным парнем".
Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло ранним утром 6-го февраля. Президент страны Реджеп Эрдоган назвал его «катастрофой века». Погибшими числятся более 30 тысяч человек.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Алексей Гладкий
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