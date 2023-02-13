Лепс оскорбил Галкина во время своего концерта в Ставрополе

Исполнитель Григорий Лепс не на шутку разошелся на своем концерте в Ставрополе, нецензурно высказавшись в адрес шоумена и юмориста максима Галкина, который уже год как не был в России.

Известный певец Григорий Лепс выступил на сцене Ставрополя. Во время концерта артист вдруг начал шутить и некрасиво отозвался о Максиме Галкине.

Интересно, что отпуская шутки на тему своей композиции "Натали", он вдруг "послал" Галкина.

Юмор Лепса представлял собой такие фразы, как "Натали, утоли мои печали и вали", "Зубами мне орехов наколи", "Натали, я купил тебе на кладбище земли", а под конец выпалил: "Галкин может на хер идти".