Берлускони раскритиковал Зеленского и обвинил его в развязывании войны

Бывший премьер-министр Италии Берлускони, партия которого входит в правительственную коалицию Мелони, в воскресенье, 12 февраля, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, что сразу же вызвало гнев нового премьер-министра.

На вопрос о встрече Джорджии Мелони и Владимира Зеленского в Брюсселе в четверг Берлускони заявил: «Я разговариваю с Зеленским? Если бы я был председателем Совета, я бы никогда туда не пошел».

«Ему (Владимиру Зеленскому) достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса, и всего этого не было бы, поэтому поведение этого господина я оцениваю очень и очень негативно», — отметил Берлускони.

В воскресенье новое пророссийские заявление бывшего итальянского премьера попало на полосы новостных сайтов.

Правительство Италии выступило в ответ с заявлением, в котором подтвердило «твердую поддержку Украины».

«Поддержка итальянским правительством Украины является твердой и убедительной, что четко предусмотрено в программе и подтверждено всеми парламентскими голосами большинства, поддерживающего исполнительную власть», - заявили представители власти.

Джорджия Мелони, встретилась в четверг один на один в Брюсселе с Владимиром Зеленским и обсудила с ним предстоящий визит в Киев, который планируется в ближайшее время.