Маша Распутина рассказала, как спасалась в море от землетрясения в Турции
После пережитого страха певица заявила мужу о своем решении продать дом в этой стране.
Певица Маша Распутина рассказала, как она столкнулась с землетрясением, находясь на отдыхе в Турции.
Как уточняет Газета.ру, инцидент произошел в конце девяностых, когда дочь певицы и ее мужа Виктора Захарова Мария была совсем маленькой.
«Я только с лежака встала — и как шарахнуло! Не пойму, что это, какая-то волна. Два шага - и опять! От страха я побежала в водную пучину, кричу мужу: «Иди сюда!» — поделилась певица в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
По словам Распутиной, она тогда решила, что в море при землетрясении будет безопаснее. После пережитого артистка решила продать свой особняк в Турции.
«Я ощущала эти удары, у меня они до макушки дошли. Тут все стали орать, чтобы люди уходили с пляжа. И вдруг все закончилось. Я сказала, чтобы он продал дом!», — заявила Распутина.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Алексей Гладкий
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