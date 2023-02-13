Служба внешней разведки рассказала о вербовке США боевиков для терактов в России

Служба внешней разведки России заявила, что США вербует боевиков для проведения терактов на территории страны.

Американские спецслужбы вербуют на территории России боевиков, связанных с террористическими организациями "Исламское государство" и "Аль-Каида" для совершения терактов в стране и государствах СНГ, сообщает российская Служба внешней разведки.

"Особое внимание уделяется выходцам с Северного Кавказа и Центральной Азии", - говорится в публикации.

По мнению СВР, только в январе текущего года было завербовано более 60 боевиков. В настоящее время они готовятся для выполнения поставленных задач на американской базе Эт-Танф в Сирии.