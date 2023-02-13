Служба внешней разведки рассказала о вербовке США боевиков для терактов в России
Служба внешней разведки России заявила, что США вербует боевиков для проведения терактов на территории страны.
Американские спецслужбы вербуют на территории России боевиков, связанных с террористическими организациями "Исламское государство" и "Аль-Каида" для совершения терактов в стране и государствах СНГ, сообщает российская Служба внешней разведки.
"Особое внимание уделяется выходцам с Северного Кавказа и Центральной Азии", - говорится в публикации.
По мнению СВР, только в январе текущего года было завербовано более 60 боевиков. В настоящее время они готовятся для выполнения поставленных задач на американской базе Эт-Танф в Сирии.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Алексей Гладкий
СВР: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и странах экс-СССР
Как говорится в официальном заявлении Службы внешней разведки, американские спецслужбы завербовали в январе текущего года 60 боевиков в Сирии, которых планируется направить в Россию и другие государства экс-СССР для совершения терактов.Подробнее...
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