СВР: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и странах экс-СССР

Как говорится в официальном заявлении Службы внешней разведки, американские спецслужбы завербовали в январе текущего года 60 боевиков в Сирии, которых планируется направить в Россию и другие государства экс-СССР для совершения терактов.

В ведомстве подчеркнули, что, по поступающим данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок с целью последующей отправки на постсоветскую территорию, включая Россию.

Сообщается, что американцы уделяют особое внимание привлечению к сотрудничеству выходцев из стран Центральной Азии и северокавказских регионов России.

Террористов, у которых уже есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, в настоящее время по ускоренной программе готовят на американской базе Эт-Танф, находящейся в Сирии.

Как уточнили в СВР, там их обучают навыкам производства и использования самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности.

В процессе подготовки особый акцент делается на вопросах планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, включая зарубежные дипломатические миссии.

В короткие США намерены отправить боевиков в Россию и другие страны экс-СССР в составе малых групп.

После этого наемники должны будут совершить теракты против дипломатов, государственных служащих, работников правоохранительных органов и военнослужащих.