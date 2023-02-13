Возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

По сообщению РИА Новости рядом с Курильскими островами зафиксированы подземные толчки силой до 5,8 баллов.

13 февраля в островном филиале Единой геофизической службы РАН проинформировали о случившемся землетрясении в районе Курильских островов.

Как заявляет Елена Семенова, начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск", подземные толчки были выявлены в 8.56 по МСК. Эпицентр колебаний находился в 59 км на юг от острова Симушир.

Очаг располагался на глубине 101 км. Жители близлежащего острова Итуруп никаких толчков не ощутили.

До этого землетрясение магнитудой 4 было отмечено в Казахстане с эпицентром в Катон-Карагайском регионе, расположенном на границе с Россией.

Также в понедельник у побережья японской префектуры Фукусима зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,9 с очагом колебаний на глубине 60 км под океанским дном.