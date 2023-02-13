Рогов заявил о найденном схроне с оружием и боеприпасами вблизи Запорожской АЭС

Член главного совета региона рассказал о найденном полицией и росгвардейцами схрона с оружием вблизи Запорожской АЭС.

В ходе оперативной работы сотрудники полиции и бойцы Росгвардии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Энергодаре, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.

"Недалеко от Запорожской АЭС обнаружен скупный схрон с оружием и боеприпасами. В ходе оперативных действий на террии одного из гаражных кооперативов города Энергодара полицейские и росгвардейцы изъяли крупный схрон с оружием и боеприпасами", - говорится в публикации чиновника.

По словам Рогова, в яме гаража обнаружены три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, около 1, 5 тысяч патронов к стрелковому оружию и форма военнослужащих ВСУ.