МИД РФ пообещал немедленный ответ Японии на размещении ракет вблизи России
2023-02-13 11:22
Андрей Руденко заявил о немедленном ответе Японии в случае размещения ракет на границах России.
Россия незамедлительно отреагирует на любые угрозы для своих дальневосточных регионов, в том числе размещение Японией гиперзвуковых ракет на приграничных остравах, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
"Мы продолжаем пристально наблюдать за развитием японского военного потенциала. При появлении любых потенциальных угроз - будем незамедлительно реагировать", - сказал он.
Руденко отметил, что Токио активизировал модернизацию своего военного потенциала и наращивает "опасную деятельность" на границах России.
Опубликовано: Максим Алексеев