МИД РФ пообещал немедленный ответ Японии на размещении ракет вблизи России

Андрей Руденко заявил о немедленном ответе Японии в случае размещения ракет на границах России.

Россия незамедлительно отреагирует на любые угрозы для своих дальневосточных регионов, в том числе размещение Японией гиперзвуковых ракет на приграничных остравах, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

"Мы продолжаем пристально наблюдать за развитием японского военного потенциала. При появлении любых потенциальных угроз - будем незамедлительно реагировать", - сказал он.

Руденко отметил, что Токио активизировал модернизацию своего военного потенциала и наращивает "опасную деятельность" на границах России.