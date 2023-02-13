Кофе продлевает жизнь: эксперты рассказали, сколько чашек напитка для этого надо пить в день

Кофе не просто бодрит по утрам, но и положительно отражается на общем состоянии здоровья, однако нужно знать меру.

Споры о пользе кофе практически завершены: ученые в этом уже не сомневаются. Ранее врачи утверждали, что этот напиток полезен, но - в небольших количествах.

Но остались сомнения: будет ли давать обратный эффект такая добавка, как сахар? В итоге медики доказали: сахар в кофе не только не вредит, но и сохраняет пользу напитка. И даже положительно отражается на продолжительности жизни.

Для этого достаточно добавить всего 1 чайную ложку такого подсластителя.

Ученые также определились с примерной нормой напитка в день. Как выяснилось, для того, чтобы сократить риски преждевременной смерти на 30 процентов, нужно выпивать не более трех с половиной чашек кофе в день, сообщают Белновости со ссылкой на Annals of Internal Medicine.

Медики также отметили: мужчины и женщины, регулярно пьющие несладкий кофе около 7 лет, сокращают риск преждевременной смерти на 16-21% по сравнению с теми, кто отказался от этого ароматного напитка.