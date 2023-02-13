Американское посольство призвало граждан США немедленно покинуть Россию

Посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть Россию.

Гражданам США, находящимся в России, нужно как можно быстрее покинуть территорию страны, призвало американское посольство в Москве.

"Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.

Дипломатическое представительство связало свой призыв с опасностью "потенциального преследования" граждан США в России, в связи событиями в Украине.