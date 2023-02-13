Дания направила в Украину все свои самоходные гаубицы CAESAR

Дания направила в Украину все состоящие у нее на вооружении самоходные гаубицы CAESAR.

Дания находится в постоянном контакте с Украиной по вопросам поставки вооружений и передала все состоящие у нее на вооружении самоходные гаубицы CAESAR, заявили в украинском оборонном ведомстве.

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR", - говорится в публикации МО Украины в Twitter.

САУ CAESAR - французская самоходная артиллерийская установка. Использует снаряд калибром 155-мм и поражает цели на дальности до 42 км.