Эксперты нашли много общего у русских и китайских пословиц

Как и русский, китайский язык богат на поговорки и пословицы. Идиомы или чэнъюй не только отражают культуру Поднебесной, но и имеют много смысла.

Внимательно изучив народный фольклор, исследователи обратили внимание на схожие устойчивые выражения в КНР и РФ. К примеру, в России популярна пословица "Нет худа без добра", которая означает, что даже в плохой ситуации можно найти нечто хорошее.

В Китае этот же смысл заложен в выражении "Старик потерял лошадь с границы, не к счастью ли это".

Еще одно китайское высказывание гласит: "Одной стрелой двух ястребов". Как подчеркивают авторы канала онлайн-школы китайского языка на платформе Дзен, это практически то же самое, что в русском "Убить одним выстрелом двух зайцев".

Сходство несложно найти и в пословицах "Беда выходит изо рта" и "Язык мой - враг мой”. В обеих странах считают, что иногда лучше промолчать, чем сказать что-то не то.

Нетрудно заметить общее и в таких выражениях, как "Во рту остался запах молока" и "Молоко на губах не обсохло”. И там, и тут пословица говорит о молодости и неопытности характеризуемого.

И это - далеко не весь перечень кладезей народных мыслей России и Китая. которые перекликаются практически напрямую.