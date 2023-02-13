Кадыров сообщил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова пытались отравить с помощью пропитанного ядом письма.

В понедельник, 13 февраля 2023 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что неизвестные предприняли попытку отравления командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова с помощью пропитанного ядом письма, которое было получено 8 февраля.

В настоящее время Алаудинов и два его адъютанта, которые контактировали с данным письмом, находятся в московской клинике и идут на поправку, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что компетентные органы приступили к расследованию покушения, идёт выявление причастных. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества.