Bloomberg: экономический ущерб Турции от землетрясения превысил $84 миллиарда

Американское издание сообщило об экономический ущербе, который понесла Турция в результате землетрясения.

По оценкам бизнес-группы, землетрясение приведет к потерям для национальной экономики Турции в размере 84 миллиардов долларов, что составит около 10% ВВП, сообщает Bloomberg.

"Землетрясение силой 77,7 баллов, произошедшее 6 февраля, нанесло ущерб жилым домам на сумму около 70,8 миллиардов долларов. Еще 10,4 миллиарда долларов составили потери национального дохода", - говорится в публикации.

Замлетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 миллионов человек.