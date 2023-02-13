Украинская армия нанесла удар из HIMARS по штабу российской бригады «Восток»

Командир российской бригады «Восток» рассказал об обстреле штаба соединения украинскими РСЗО HIMARS.

Украинская артиллерия нанесла удар с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS по штабу российской бригады "Восток", погиб офицер, сообщил командир соединения Александр Ходаковский.

"Вчера противник попытался прорваться через наши боевые порядки, но получил отпор. Видимо, раздосадованный неудачами, он нанес удары из HIMARS по командному пункту "Востока". Погиб офицер", - рассказал он.

Ходаковский подчеркнул, что бригада "Восток" продолжает вести боевые действия и "парализовать оборону соединения у противника не получилось".