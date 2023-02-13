Кадыров провел параллель между смертью Гитлера и уходом Зеленского

Глава Чечни провел аналогии между смертью лидером Третьего рейха и уходом президента Украины.

Владимир Зеленский должен закончить жизнь также, как и Адольф Гитлер, заявил президент Чечни Рамзан Кадыров.

"Нету такого приказа, чтобы убить Зеленского. Я этот вопрос не раз поднимал. Выступаю за то, чтобы он, скажем, как Гитлер сделал шаг", сказал он в интервью в эфире программы "60 минут".

Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. На следующий день за ним последовал глава нацистской госпропаганды Йозеф Геббельс.