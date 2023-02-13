Кадыров назвал уход России с ранее занятых территорий Украины тактически ходом
2023-02-13 13:04
Глава Чечни назвал оставление российской армией ранее занятых территорий Украины тактическим ходом.
Уход российской армии с ранее занятых территорий Украины - это военно-тактический ход, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Мы сами оставили эти территории, это военно-тактический ход был. Я полностью в курсе был , когда мы это планировали", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
В ходе проведения специальной военной операции Минобороны России сообщало о перегруппировках войск, связанных с отходом подразделений на киевском, черниговском направлениях, а также в Харьковской и Херсонской областях.
Опубликовано: Максим Алексеев