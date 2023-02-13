Кадыров признался, что хранит заряженный пистолет Mauser специально для Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что хранит заряженный трофейный пистолет Mauser специально для президента Украины Владимира Зеленского.

13 февраля глава Чечени Рамзан Кадыров дал эксклюзивное интервью российской журналистке Ольге Скабеевой для передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В ходе интервью Кадыров признался: «Есть пистолет, из которого Гитлер застрелился, маузер. Вот есть ещё один, - трофейный, командиры мне привезли, настоящий. Я могу Зеленскому это доверить, чтобы он сделал один выстрел».

Чеченский лидер пояснил, что хранит заряженный пистолет специально для Зеленского ввиду того, что «он убил свой народ», а теперь, по мнению Кадырова, должен повторить судьбу совершившего самоубийство Адольфа Гитлера, чтобы позволить украинцам «возможность определить свою судьбу, как они дальше хотят жить».