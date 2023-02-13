Посольство США призвало американцев покинуть РФ из-за риска мобилизации
2023-02-13 13:12
Американское посольство в Москве призвало граждан США незамедлительно покинуть территорию России.
13 февраля посольство Соединённых Штатов в Москве опубликовало пресс-релиз, в рамках которого призвало всех американцев немедленно покинуть Россию. В качестве предлога для срочного выезда из РФ утверждается, что находящиеся в российском государстве граждане Соединённых Штатов могут быть мобилизованы.
Вместе с тем ранее Владимир Путин неоднократно сообщал, что все мобилизационные процессы на территории России признаны полностью завершёнными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей