Посольство США призвало американцев покинуть РФ из-за риска мобилизации

Американское посольство в Москве призвало граждан США незамедлительно покинуть территорию России.

13 февраля посольство Соединённых Штатов в Москве опубликовало пресс-релиз, в рамках которого призвало всех американцев немедленно покинуть Россию. В качестве предлога для срочного выезда из РФ утверждается, что находящиеся в российском государстве граждане Соединённых Штатов могут быть мобилизованы.

Вместе с тем ранее Владимир Путин неоднократно сообщал, что все мобилизационные процессы на территории России признаны полностью завершёнными.