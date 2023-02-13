Санду: в Молдавии готовились попытки смены конституционного строя

Майя Санду сообщила о подготовке изменения конституционного строя в Молдавии.

13 февраля президент Молдавии публично заявила, что на территории её страны были рассекречены подготовки попыток насильственного изменения действующего конституционного строя, которые накануне были оперативно пресечены сотрудниками местных правоохранительных органов.

По данным Санду, в настоящий момент прорабатывается вариант законодательного расширения полномочий ряда силовых ведомств в Молдавии.