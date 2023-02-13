Daily Mail: нет смысла давать Киеву истребители из-за скорого поражения Украины
2023-02-13 13:25
Комментаторы британской интернет-газеты Daily Mail призвали лидеров западных стран не передавать Киеву истребители.
13 февраля издание Daily Mail опубликовало статью, в которой сообщается, что главы государств коллективного Запада рассматривают возможность поставок истребительной авиации образца НАТО в распоряжение украинским войскам. По мнению читателей DM, передача такой техники Киеву бессмысленна.
Подавляющее число британцев уверены, что армия Украины неизбежно потерпит поражение в военном конфликте с российскими войсками, ввиду чего поставка истребителей ВСУ нецелесообразна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей