Комментаторы британской интернет-газеты Daily Mail призвали лидеров западных стран не передавать Киеву истребители.

13 февраля издание Daily Mail опубликовало статью, в которой сообщается, что главы государств коллективного Запада рассматривают возможность поставок истребительной авиации образца НАТО в распоряжение украинским войскам. По мнению читателей DM, передача такой техники Киеву бессмысленна.

Подавляющее число британцев уверены, что армия Украины неизбежно потерпит поражение в военном конфликте с российскими войсками, ввиду чего поставка истребителей ВСУ нецелесообразна.