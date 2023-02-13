Бенедикт Камбербэтч стал жертвой вооруженных преступников в Южной Африке
В Южной Африке, где на то время проходили очередные съемки знаменитого актера.
«Мы с приятелем-актером решили отдохнуть на побережье, но в пустыне нашу машину остановили вооруженные бандиты (оказалось,эту часть дороги контролируют банды,специализирующиеся на грабежах и захвате заложников).»
Отобрали все, связали, а меня еще и засунули в багажник. Я бился, кричал, умолял выпустить. В какой-то момент уже начал готовиться к смерти, но неожиданно нас бросили связанными и уехали.
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А вот Николаса Кейджа вообще-то зовут Николас Ким Коппола — актер приходится племянником режиссеру Фрэнсису Форду Копполе.
Но в начале своей карьеры Кейдж не хотел ассоциироваться с известным кланом и взял псевдоним в честь любимого героя комиксов Люка Кейджа.
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Когда Майкл Джексон прочел книги о Гарри Поттере, он предложил писательнице Джоан Роулинг сделать из них мюзикл.
Та отказала артисту, потому что не думала, что ее история будет пользоваться успехом.
Опубликовано: Антон Райт