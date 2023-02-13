Бенедикт Камбербэтч стал жертвой вооруженных преступников в Южной Африке

В Южной Африке, где на то время проходили очередные съемки знаменитого актера.

«Мы с приятелем-актером решили отдохнуть на побережье, но в пустыне нашу машину остановили вооруженные бандиты (оказалось,эту часть дороги контролируют банды,специализирующиеся на грабежах и захвате заложников).»

Отобрали все, связали, а меня еще и засунули в багажник. Я бился, кричал, умолял выпустить. В какой-то момент уже начал готовиться к смерти, но неожиданно нас бросили связанными и уехали.