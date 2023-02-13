NYT: в Японии предложили радикальный способ решения проблемы старения нации

Профессор Йельского университета Юсукэ Нарита выступил с рядом предложений для уменьшения количества пожилых граждан Японии.

Издание New York Times утверждает, что экономист Юсукэ Нарита предлагает пожилым жителям Японии совершить массовый суицид для решения проблемы "старения нации". В качестве альтернативы столь радикальному способу разрешения проблемы Нарита также предлагает ввести принудительную эвтаназию для пожилых граждан в японском государстве.

Примечательно, что после интервью с газетой NYT Юсукэ Нарита обрёл огромную популярность среди молодого населения Японии, которое всерьёз поддержало идеи экономиста.