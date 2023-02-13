Politico: десятый пакет санкций против РФ включает меры в отношении «Альфа-Банка»

Издание Politico раскрыло детали нового антироссийского пакета санкций Европейского Союза.

13 февраля расследователи информагентства Politico сообщили, что в рамках десятого европейского пакета санкций против России будут введены новые рестрикции в отношении российского "Альфа-Банка", а также запрет на поставку в РФ грузовых автомобилей, техники для строительства и электронных деталей.

Также предлагается ввести персональные санкции против 130 физических и юридических лиц из России, запретив импорт российских каучука и битума.