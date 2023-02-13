Самая популярная стрижка 2023 года

Отчет о трендах 2023 года LookFantastic говорит, что эпоха всевозможного наращивания подходит к концу. И начинается время коротких стрижек и маникюра.

За прошедший год число онлайн-запросов по слову «микро-френч» увеличилось на 235%, а интерес к «стрижке «короткий боб» вырос на 550%.

Было бы странно не предположить, что на популярность последней напрямую повлиял сериал «Уэнсдэй» и свалившаяся на Дженну Ортегу, сыгравшую в нем главную роль, известность.

В преддверии ее ток-шоу с Джимми Фэллоном актриса кардинально сменила образ.

Парикмахер звезды выбрал для нее многослойную стрижку боб длиной до плеч в стиле гранж.

Впрочем, боб считался самой популярной стрижкой и в прошлом году.

Поэтому самое время перечитать наш материал о том, какие виды стрижки существуют, и для каких волос они подойдут.