Лукашенко: страны ОДКБ должны определить позицию по конфликту в Украине

Александр Лукашенко утверждает, что государства-участники блока ОДКБ должны огласить свою позицию в отношении украинского кризиса.

Днём понедельника Александр Лукашенко провёл рабочие переговоры с новым генеральным секретарём Организации договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым, где публично заявил, что страны ОДКБ должны определить свою позицию относительно происходящих в Украине событий.

По мнению Лукашенко, лидеры ОДКБ не могут утверждать, что конфликт в Украине их не касается, ввиду чего государства блока должны сплотиться.